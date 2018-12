Lichaam vermiste kitesurfer gevonden

De vermiste kitesurfer waar zaterdag met man en man naar werd gezocht, is gevonden. Zijn levenloze lichaam is aangetroffen tussen betonnen blokken die dienen als golfbrekers bij het Zuiderstrand in Scheveningen.

Een brandweerman die aan de nieuwe zoekploeg de plek zou aanwijzen waar werd gedacht dat het slachtoffer zou liggen, vond het stoffelijk overschot. De nieuwe zoekploeg heeft het lichaam met een hoogwerker tussen de betonblokken vandaan gehaald.

Het zeil en de kite van de vermiste surfer werden al eerder gevonden, op de blokken. „Daardoor hadden we het vermoeden dat de man ertussen moest liggen”, aldus de woordvoerder. De kitesurfer is waarschijnlijk door de harde wind tegen de blokken geblazen en door de kracht waarmee dat gebeurde in ieder geval bewusteloos geraakt, aldus de zegsman.

Hulpdiensten zochten zaterdagmiddag en -avond aan de kust bij Scheveningen naar de vermiste kitesurfer. De man was op zaterdag met zijn dochter gaan kitesurfen. Zij was eerder naar huis zijn gegaan, maar sloeg alarm toen haar vader niet terugkwam. Zaterdag werd rond 21.15 uur de zoektocht gestaakt wegens het slechte zicht en het slechte weer.