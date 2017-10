Lichaam vermiste Anne Faber gevonden

Het lichaam van de vermiste Anne Faber (25) is donderdag gevonden in Zeewolde (Flevoland). De begin deze week aangehouden verdachte Michael P. vertelde de politie woensdagavond waar haar lichaam lag.

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) kondigde aan dat de overheid onderzoek gaat doen naar de kliniek in Den Dolder waar P. zat. Over de situatie in kliniek Altrecht Aventurijn zijn veel vragen gerezen, onder meer over de bewegingsruimte die P. kreeg. „Hoe kon dit gebeuren? Waarom liep deze man vrij rond?”, vroeg Hans Faber, oom en woordvoerder van de familie Faber, zich af. Blok heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gevraagd om het onderzoek te doen.

P. verbleef in de kliniek om zich voor te bereiden op geleidelijke terugkeer in de maatschappij. Hij zit onder meer vast voor de gewelddadige verkrachting van twee meisjes van zestien en zeventien in 2010. Maandag werd hij opgepakt. Aanvankelijk zat hij vast voor betrokkenheid bij de vermissing van Faber, maar nu wordt hij verdacht van betrokkenheid bij haar dood.

De 25-jarige Anne Faber uit Utrecht werd vermist sinds een fietstocht op 29 september. Ze stuurde die avond nog een selfie naar haar vriend, maar daarna werd niets meer van haar vernomen. Nadat P. de politie woensdag informatie had gegeven over de locatie waar de jonge vrouw zou zijn te vinden, werd er gezocht met speurhonden en werd de locatie afgezet voor sporenonderzoek. Nu haar lichaam is gevonden wordt verder sporenonderzoek verricht. De politie hoopt er onder meer door tips en camerabeelden achter te komen wat er precies is gebeurd.