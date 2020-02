In Vriezenveen is woensdagochtend het lichaam gevonden van een vermiste 14-jarige jongen uit de Overijsselse plaats. De politie denkt dat de jongen slachtoffer is geworden van een verkeersongeval.

Het lichaam werd aangetroffen ter hoogte van de Bovenlandweg. Of het inderdaad gaat om een verkeersongeval, onderzoekt de politie nog.