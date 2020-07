Lichaam vermist 14-jarige Duits meisje teruggevonden

Het lichaam dat vrijdagmiddag in de Noordzee bij Ameland is gevonden door een van de zoekteams, is van het 14-jarige Duitse meisje dat sinds afgelopen zaterdag werd vermist. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Ze is door twee agenten gevonden bij een booreiland.

Direct na de vondst van het stoffelijk overschot is de familie geïnformeerd, aldus de politie. Haar lichaam is door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij van Ameland en Schiermonnikoog naar Ameland gebracht. Nadat het meisje is geïdentificeerd, is haar lichaam overgedragen aan de familie.

Het meisje raakte zaterdagavond vermist. Ze was met haar vader en zus in zee naar de zonsondergang gaan kijken, toen ze in de problemen kwamen en afdreven. De vader en zijn andere dochter konden aan de kant komen, maar het 14-jarige meisje werd niet meer gezien.

Naar het slachtoffer is gezocht, onder meer door het dregteam SOAD (Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen) met ondersteuning van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen. Ook vissers zochten mee met hun kotters.