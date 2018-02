In de haven van Moerdijk is vrijdag een stoffelijk overschot gevonden. De politie meldt dat het vermoedelijk gaat om de vermiste matroos naar wie ze al de hele dag op zoek was.

De Roemeense matroos was donderdag bezig met schoonmaakwerk op het dek van een Nederlands schip en was ineens verdwenen. Donderdag is er al een reddingsoperatie geweest maar die leverde niets op.

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) onderzoekt wat er is gebeurd, met hulp van de politie.