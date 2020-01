‘Lichaam Tanja Groen mogelijk in gedolven graf gelegd’

Tanja Groen is op de avond van haar verdwijning in 1993 mogelijk vermoord en in een al gedolven graf gelegd. Dat zei Peter R. de Vries, die de familie bijstaat, tegen Radio 1.

„Het scenario is dat ze op de avond dat ze verdween is vermoord en door de dader in een vers gedolven graf is gelegd, waar de volgende dag een kist in is gegaan met een overledene en het graf is dichtgegooid”, zei De Vries. Hij is aanwezig bij de opgraving op het kerkhof aan De Beente in Maastricht.

De politie kreeg de tip over de plaats waar de resten van Groen zouden liggen volgens de verslaggever enkele maanden geleden binnen. „Dat is onderzocht en dat werd uiteindelijk zo concreet dat ze nu zijn gaan graven.”

De familie van Tanja Groen is volgens De Vries niet aanwezig op de begraafplaats. „De familie wacht thuis af en zit enorm in spanning.”

De onzekerheid over wat er gebeurd is met Tanja Groen, is traumatisch voor haar familie. „Al die jaren niet te weten met er met haar is gebeurd, is slopend.”

„De politie is bij hen thuis geweest, nadat enige tijd geleden al een tip binnenkwam”, aldus De Vries.