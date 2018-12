Het lichaam van een 53-jarige slechtziende man die in een rolstoel zat, is zondag gevonden in de haven bij de Meerpaalweg in Yerseke. De man werd sinds zaterdag vermist.

Toen in het water een rolstoelkussen werd gevonden, besloot de politie daar te zoeken met sonarapparatuur. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak, maar heeft geen aanwijzingen voor een misdrijf.