Een 25-jarige Poolse vrouw is zaterdag dood gevonden in haar woning in Maarsbergen. De politie vermoedt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen en heeft de omgeving van het gebouw, een voormalig hotel, afgezet. Specialisten van Forensische Opsporing hebben onderzoek gedaan in de woning.

Het slachtoffer werd even na 14.00 uur gevonden in het gebouw aan de Woudenbergseweg, nadat bij de politie een melding was binnengekomen. Er is voor zover bekend niemand aangehouden.