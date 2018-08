Lichaam Mattijn Lahuis gevonden in Laos

De dertigjarige Mattijn Lahuis is dood gevonden in Laos. Hij was afgelopen maandag vermist geraakt nadat hij in het land met een kajak was omgeslagen. Het lichaam van de Nederlander werd vrijdag enkele tientallen kilometers stroomafwaarts gevonden, meldt een woordvoerder van de familie.

Inmiddels heeft de oudste broer van Lahuis hem geïdentificeerd. Voorbereidingen worden getroffen om het lichaam terug te brengen naar Nederland.

„De familie van Mattijn is diep geraakt door het trieste nieuws, maar ze zijn dankbaar voor alle steunbetuigingen en donaties die ze hebben ontvangen voor de zoekactie”, melden de nabestaanden in een verklaring.

Met een crowdfundingactie haalden de ouders geld op om een zoektocht met een helikopter naar hun zoon te financieren. Binnen een dag werd bijna 43.000 euro opgehaald. De zoekactie was donderdag van start gegaan. Over de uiteindelijke kosten heeft de familie nog geen duidelijkheid.

Lahuis was sinds begin dit jaar op wereldreis, samen met zijn vriendin. Hij was de kajaktocht begonnen met twee vrienden die tijdelijk waren overgekomen. Zijn vriendin was niet meegegaan.

Het lichaam is in afgelegen gebied gevonden. Hoe snel het terug naar Nederland kan worden gebracht is nog niet bekend. Ook is vooralsnog onduidelijk of de autoriteiten van het Aziatische land nader onderzoek willen doen.