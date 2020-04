Lichaam in water Haarlem was van Arubaan

De dode man die vorige week dinsdag in het water van de Mooie Nel in Haarlem werd gevonden, blijkt de 31-jarige Arubaan Gregori Lindomar Maduro te zijn. De politie maakte woensdag zijn volledige naam bekend in de hoop dat zich mensen melden die de man kenden, of die hem sinds 1 maart nog hebben gezien of gesproken. Zijn familie is daarvan in kennis gesteld.

Maduro, die ook wel Greg of Lindomar werd genoemd, is door een misdrijf om het leven gekomen. De Arubaan verbleef al een aantal jaren in Nederland, meestal in Haarlem maar ook op andere plekken in het land. De politie wil hem niet dakloos noemen, maar zegt wel dat hij geen vaste woon- of verblijfplaats had.

Het lichaam van de man was in plastic gewikkeld toen hij in het water werd gevonden. Over de doodsoorzaak wil de politie nog niks zeggen.