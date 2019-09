Lichaam gevonden na woningbrand Haarlem

De brandweer in Haarlem heeft bij nader onderzoek een lichaam aangetroffen in een uitgebrande woning aan de Rudolf Steinerstraat. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

De brand ontstond even voor elf uur woensdagavond op de 2e etage. Diverse getuigen meldden aan lokale media dat er voorafgaand aan de brand een explosie is gehoord, die mogelijk ook de brand heeft veroorzaakt. Dat werd later ook door een woordvoerder bevestigd.

De vier woonlagen erboven en de woningen ernaast - 48 woningen in totaal - moesten worden ontruimd uit voorzorg. Volgens lokale media moesten bewoners van acht appartementen voor de nacht elders worden opgevangen, de overige bewoners konden in de loop van de nacht terugkeren naar hun woning.