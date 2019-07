Lichaam gevonden in zoektocht naar meisje

In de zoektocht naar het 18-jarige meisje Loes uit het Gelderse Epe is een lichaam gevonden, meldt de politie. Het stoffelijk overschot lag in het water bij de Vloeddijk bij Oene. De politie onderzoekt nu of het om het vermiste meisje gaat. Het gebied is afgezet met linten en een groot scherm. Een politiewoordvoerster wil niet zeggen of het inderdaad een jonge vrouw is die in het water werd gevonden.

Het meisje kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag niet thuis van een feestje in het dorp Oene. Ze is even voor 04.00 uur richting Vaassen vertrokken op een elektrische fiets. In de buurt van de Deventerweg en de Vloeddijk werd ze voor het laatst gezien.

Zaterdagmiddag moest ze werken maar daar verscheen ze niet. Een groep bekenden begon daarop met een zoektocht en ook de politie zocht naar haar, onder meer met een boot en een helikopter. Via Burgernet werd zaterdagavond een bericht met haar signalement verspreid.