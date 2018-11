Lichaam gevonden in zoektocht naar Delftse

In de zoektocht naar de vermiste Mona Baartmans uit Delft heeft de politie donderdag in Heinenoord (Zuid-Holland) een lichaam aangetroffen. Of het de vrouw is, wordt door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht.

De 79-jarige vrouw verdween ruim een maand geleden spoorloos. Haar oudste zoon, een man van zestig jaar uit Oud-Beijerland, zit al een tijdje vast in verband met de vermissing.

Sinds woensdagavond was de politie ter hoogte van de Heinenoordtunnel op zoek naar de vrouw. Daarbij werden speurhonden ingezet. De nieuwe zoekactie komt voort uit „een serieuze tip”. Met behulp van honden en duikers werd al eerder naar de bejaarde vrouw gezocht, onder meer op locaties in Oud-Beijerland en haar woonplaats Delft.

Mona Baartmans is sinds 23 september vermist. Ze had die dag haar man bezocht in een verpleeghuis in Den Haag. Daar is de vrouw voor het laatst gezien toen ze bij iemand in een zwarte auto stapte.