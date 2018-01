Lichaam gevonden in water Leeuwarden

In de Noordsingel in Leeuwarden is maandag een stoffelijk overschot gevonden. De politie houdt er rekening mee dat dit het lichaam zou kunnen zijn van de vermiste Remon Bruinsma. De achttienjarige jongen wordt sinds 1 december vermist na een avondje stappen. Eerdere zoekacties met duikers, speurhonden en helikopters leverden niets op.

De politie heeft de identiteit van de dode nog niet kunnen vaststellen. Een voorbijganger ontdekte het stoffelijk overschot aan het begin van de middag in het water van de Noordsingel.