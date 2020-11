In het water van de Oosterschelde is een lichaam aangetroffen. Dat meldt de Zeeuwse politie die erbij zegt dat de identiteit nog niet bekend is. Ook wordt niet gemeld of het gaat om een man of een vrouw.

Op de Oosterschelde werd maandag uren met boten en een helikopter gezocht naar een visser die overboord was geslagen. De familie van die vermiste persoon is wel al op de hoogte gebracht dat er een lichaam is gevonden.