Een 19-jarige man uit Amersfoort die zaterdag van de Stichtse Brug sprong en daarna niet meer boven water kwam, is overleden. Dat meldt de politie in Flevoland zondag. Zijn lichaam is gevonden in het Gooimeer.

De man was met vrienden op de verkeersbrug die Flevoland en Noord-Holland verbindt. Na de sprong waarschuwden zij de politie. Met een helikopter, duikers en een sonarboot is naar hem gezocht.