Lichaam bij Oosterschelde van Duitse vrouw

Het lichaam dat vrijdag tijdens een grote zoekactie werd aangetroffen in het water in de buurt van de Oosterscheldekering is van de vermiste Duitse vijftigjarige vrouw die maandag verdween. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.

De grote zoekactie met boten en honden werd op touw gezet nadat in de duinen de huurfiets werd gevonden waarmee de Duitse maandag was vertrokken van de camping in Oostkapelle. Daar was ze met haar familie op vakantie.

Eerder deze week kamde de politie al een groot gebied uit aan de Zeeuwse kust. Tientallen burgers meldden zich met informatie.