Lichaam aan kust Zoutelande gevonden

Aan de kustlijn van Zoutelande is een lichaam gevonden. De politie heeft een vermoeden om wie het gaat, maar maakt de identiteit van de persoon pas bekend nadat de nabestaanden zijn ingelicht.

De politie brengt het lichaam niet in verband met „bekende vermissingen”. Een inwoner van Arnemuiden wordt sinds eind januari vermist. Een Brabantse visser is sinds begin december vermist. Hij sloeg toen met zijn boot in dichte mist om in de buurt van de Oosterscheldekering. De lichamen van de twee metgezellen van de Brabantse visser werden wel teruggevonden.