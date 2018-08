Duikers hebben dinsdagavond in de Oosterschelde het lichaam geborgen van een veertienjarige meisje dat vermist was. Het Landelijk team onderwaterzoekingen LTOZ deed de vondst. De identiteit is later bevestigd door de politie.

Eerder op de dag raakte een meisje nabij Bruinisse vermist in de Oosterschelde. Zij maakte deel uit van een groep Vietnamezen uit Duitsland. Duikers haalden het stoffelijk overschot bij Bruinisse boven water.

„Wijs migrant op gevaar zwemwater”