Libris Geschiedenis Prijs voor Liever dier dan mens

De Libris Geschiedenis Prijs 2020 (20.000 euro) gaat naar Pieter van Os voor zijn boek Liever dier dan mens. Het boek maakt volgens de jury „bijna tastbaar dat mensen tot alles in staat zijn”. De Libris Geschiedenis Prijs is bedoeld voor historische boeken die een algemeen publiek aanspreken.

„Bijna als een gedrevene heeft Pieter van Os zich gestort op het overlevingsverhaal van de Joodse Mala Kizel. Zij was afkomstig uit het getto van Warschau en wist als ogenschijnlijk katholiek meisje de oorlog te overleven. Van Os reisde voor zijn boek door Oost-Europa, en laat zien dat de historicus die zoekt ook veel kan vinden. Aan de hand van het overlevingsverhaal van één vrouw schreef hij een indringend en onthutsend, maar ook genuanceerd boek over het vreselijke lot van de Joden, en tegelijkertijd over actuele obsessies met volksaard en identiteit”, staat er in het rapport van de jury onder leiding van Hans de Boer, tot voor kort voorzitter van VNO-NCW.

De Libris Geschiedenis Prijs is een initiatief van het Historisch Nieuwsblad, honderd boekhandels, het Nederlands Openluchtmuseum, de VPRO, het Rijksmuseum in Amsterdam en de Volkskrant en wordt dit jaar voor de veertiende keer uitgereikt.

Van Os won dit jaar met Liever dier dan mens ook al de Brusseprijs, de jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek.