Libanon na bijna 10 jaar weer naar de stembus

Voor het eerst in bijna tien jaar kunnen Libanezen zondag een nieuw parlement kiezen. De laatste verkiezingen waren in 2009. Het toen verkozen parlement zou vier jaar aanblijven, maar wegens de burgeroorlog in buurland Syrië en politieke onrust in eigen land werden de verkiezingen twee keer uitgesteld.

De strijd gaat vooral tussen de partij van de soennitische premier Saad al-Hariri en de sjiitische beweging Hezbollah. Hariri zorgde eind vorig jaar voor verwarring, toen hij tijdens een bezoek aan Saudi-Arabië zijn aftreden aankondigde. Een maand later trok hij dat weer in.

Libanezen in het buitenland konden afgelopen week al hun stem uitbrengen. Het is voor het eerst dat zij mogen stemmen. In Libanon sluiten de stembureaus zondagavond 20.00 Nederlandse tijd.