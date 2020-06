Liander: Ook bewolkte dagen zorgen voor stroompieken

Niet alleen zeer zonnige dagen zorgen voor veel pieken in de opwekking van zonne-energie, ook bewolkte dagen leiden tot piekeffecten. Dat meldt netbeheerder Liander, op basis van een studie naar de invloed van verschillende weertypen.

Gebleken is dat gedeeltelijke bewolking stroompieken zelfs kan versterken. Onderzoeker Frank Kreuwel: „Zonnepanelen wekken meer energie op als er meer licht op valt én als ze koeler zijn. Wolken zijn wit omdat ze veel licht reflecteren. Op dagen met bijvoorbeeld stapelwolken, zorgen die wolken ervoor dat er op sommige momenten extra licht op de panelen valt. Daarnaast zorgen de wolken ervoor dat de panelen af en toe in de schaduw liggen. Op een heldere dag kan een paneel wel 60 graden worden. Als ze even kunnen afkoelen, zijn ze als ze weer in de zon komen extra efficiënt. En dan valt er ook nog eens extra licht op de panelen door reflecties van de wolk die net voorbij drijft. We hebben onderzocht dat dat voor een zonnepaneelsysteem van een typisch huis wel 22 procent kan schelen in de piek.”

Het aantal zonneweides en zonnepanelen op daken neemt de komende jaren flink toe. Een scenario waarmee rekening wordt gehouden is een verzesvoudiging van de groei naar 6 gigawatt, vergelijkbaar met het vermogen van 10 grote kolencentrales.

Doordat steeds meer huishoudens zonnepanelen hebben, ontstaan met name op de laagspanningskabels (die naar de huizen lopen) in toenemende mate spanningsproblemen. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen netbeheerders de stroomnetten beter benutten en zo bijdragen aan de betrouwbaarheid van de toekomstige energievoorziening, aldus Liander.