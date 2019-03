„Lezen is goed voor mens en economie”

Lezen is goed voor de mens, de samenleving als geheel en de economie. Dat is de strekking van ‘De impact van het boek’, een bundeling van drie onderzoeken in opdracht van kennisplatform KVB Boekwerk. De studie werd in de Rotterdamse boekhandel Donner aangeboden aan minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur).

Wie leest ontwikkelt zijn inlevings- en denkvermogen en vaardigheden die nodig zijn in de nieuwe wereld van digitalisering en globalisering. Ook leidt lezen tot geluk en ontspanning en zijn lezers gezonder omdat ze beter geïnformeerd zijn over gezondheidsrisico’s.

Als het gaat om de maatschappelijke betekenis concluderen de onderzoekers dat de boekwinkel tegenwoordig niet meer alleen een winkel is, maar ook een sociale ontmoetingsplaats. Dat komt de leefbaarheid van de omgeving ten goede. Ook profiteren de winkels eromheen van de toeloop van klanten.

In economische zin is lezen gunstig, omdat de boekhandel een omzet genereert van een half miljard euro, bijna het dubbele van de Nederlandse game-sector en drie keer zoveel als de Nederlandse muziekindustrie. In de boekenbranche werken tussen de 25.000 en 26.000 mensen, van wie het merendeel schrijver of vertaler is.

KVB Boekwerk liet de onderzoeken uitvoeren door drie bureaus, waaronder SEO Economisch Onderzoek.

Deze week is het voor de 84e keer Boekenweek, met als thema De moeder de vrouw, de titel van een bekend gedicht van Martinus Nijhoff. Op de laatste dag, komende zondag, kunnen mensen gratis reizen met de trein op vertoon van het boekenweekgeschenk.