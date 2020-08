Levering gevechtskleding Defensie minstens jaar vertraagd

Nederlandse militairen moeten nog minstens een jaar langer dan de bedoeling was wachten op nieuwe gevechtskleding. De levering van de ruim 40.000 kledingpakketten is vertraagd en wordt op z’n vroegst pas begin of medio 2023 verwacht, meldt het ministerie van Defensie.

Militairen krijgen een interim-kledingpakket als oplossing. Deze kleding heeft niet dezelfde kwaliteit als de nieuwe outfit, maar heeft wel „meer draagcomfort dan het huidige woodland-tenue en een eigentijdse uitstraling”, aldus het ministerie.

Volgens staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) komt de vertraging vanwege een kort geding dat is aangespannen tegen het ministerie, na de aanbesteding van het project. Een van de leveranciers die werd afgewezen, was het niet eens met de redenen daarvoor en daagde Defensie.

Het ministerie zegt zelf te concluderen dat enkele aanbestedingsstukken onduidelijk waren. Daarom wordt de voorlopige gunning ingetrokken en het hele aanbestedingstraject opnieuw gedaan.

Er zijn ook nieuwe helmen besteld. Deze komen wel, zoals was afgesproken, eind dit jaar in deelleveringen.