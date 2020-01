Leverancier waarschuwt voor riskant speelslijm

Leverancier Free & Easy waarschuwt voor zogenoemd speelslijm dat in 2018 en 2019 in omloop is gebracht. De substantie bevat te veel van de stof boor. Dat kan leiden tot huidirritatie, maar ook tot misselijkheid en diarree als het wordt ingeslikt.

Bij langdurige blootstelling aan te veel boor kan blijvend letsel ontstaan, terwijl het mogelijk ook effect kan hebben op de vruchtbaarheid. Het probleem doet zich voor bij alle producten met de EAN-code 8719202637052 en de batchnummers 277078 en 671638.

Het slijm in kwestie is verkocht in Wassenaar, Nijmegen, Denekamp, Den Haag, Zevenhuizen en Bladel. Wie dit speelgoed heeft gekocht, kan ermee terug naar de winkel en het aankoopbedrag terugkrijgen.