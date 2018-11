Levensmiddelenindustrie achter kleine porties

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) wil een „waardevolle bijdrage” leveren aan het terugdringen van overgewicht in Nederland. „Zo wordt het chocolade-aanbod onder de 200 kilocalorieën vergroot”, kondigt de medeondertekenaar van het Preventieakkoord aan.

De Federatie noemt drie instrumenten die de industrie zelf gaat inzetten: minder verleidingen, meer producten met minder calorieën en/of kleinere porties in het schap en minder suiker en vet in producten.

De frisdrankenindustrie bijvoorbeeld probeert in 2025 30 procent minder calorieën in haar flessen, blikjes en pakken te stoppen. De Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) maakt afspraken over de hoeveelheden koek, snoep en chocola.