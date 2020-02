Levensloop van bijna 300.000 oorlogsslachtoffers ontsloten

De levensloop van bijna 300.000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden is sinds dinsdag digitaal beschikbaar. Het Netwerk Oorlogsbronnen, een samenwerkingsverband van tientallen bronbeherende organisaties, heeft daarvoor de zoekdienst Oorlogslevens.nl gelanceerd.

De databestanden van onder meer het Nationaal Archief, de kampen Amersfoort, Vught en Westerbork en de Oorlogsgravenstichting zijn in de afgelopen jaren aan elkaar gekoppeld. Dat leverde meer dan een miljoen namen op van mensen die in of kort na de oorlog zijn overleden. Met een computerprogramma werden gegevens die over dezelfde persoon gingen bij elkaar gebracht, zodat nu op bijna 300.000 personen gezocht kan worden.

Alle belangrijke data in het leven van de tot nu toe gedocumenteerde personen zijn via de zoekdienst te vinden. Bij elke vermelding kan de zoeker verder doorklikken, zodat er steeds dieper gegraven kan worden. „Niet eerder zijn de persoonlijke verhalen van oorlogsgetuigen uit zo’n grote hoeveelheid wijdverspreide gegevens gehaald”, aldus het netwerk.

In het bestand zijn namen opgenomen van slachtoffers van concentratiekampen, maar ook van doden door bombardementen, van omgekomen verzetslieden en van gesneuvelde militairen. Door meer bronnen te ontsluiten komen er in de toekomst steeds meer levensgeschiedenissen bij, mogelijk ook van overlevenden. Vrijwilligers tikken daarvoor onder andere informatie uit oude archieven over in digitale bestanden, die daarna doorzoekbaar zijn.

„De generaties die de oorlog hebben meegemaakt sterven uit. Tegelijkertijd willen nieuwe generaties weten hoe het hun familie is vergaan in de oorlog. Dit digitale startpunt is een belangrijk middel om zulke zoektochten veel makkelijker te maken”, aldus het netwerk.