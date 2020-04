Levenslang voor tramschutter Gökmen T. onherroepelijk

Gökmen T. gaat niet in hoger beroep tegen de veroordeling van levenslang voor de aanslag in en bij de tram in Utrecht. Daarmee is de veroordeling onherroepelijk.

Dat bevestigde zijn advocaat André Seebregts vrijdag. Het Openbaar Ministerie zei vrijdag ook geen hoger beroep in te stellen. Bij de aanslag op het 24 Oktoberplein kwamen op 18 maart vorig jaar vier mensen om het leven en vielen meerdere gewonden. T. heeft bekend het vuur op de slachtoffers te hebben geopend. Hij handelde uit geloofsmotieven, het Openbaar Ministerie sprak van een terreurdaad.