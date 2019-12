‘Levensgevaarlijk’ vuurwerk ontmanteld

In het huis van een 21-jarige Vlaardinger zijn dit weekeinde onder meer een vuurwapen en „levensgevaarlijke zelfgeknutselde” vuurwerkbommen gevonden. Dat meldt de politie. De man was kort voor die vondst al opgepakt omdat werd vermoed dat hij iets te maken zou kunnen hebben met een brand iets verderop.

Genoemde vuurwerkbommen bleken „gevaarlijk instabiel”. De explosievenopruimingsdienst (EOD) werd erbij gehaald en heeft het spul elders gecontroleerd tot ontploffing gebracht. „De explosie van het knutselwerk was bijna vergelijkbaar met die van een plofkraak. De schade die deze bommen kunnen aanrichten, zeker in combinatie met de rest van het vuurwerk dat er lag, in een woonwijk is onvoorstelbaar”, zegt de politie.

Afgelopen weken zijn in Vlaardingen ook meerdere branden gesticht. Bij het onderzoek daarnaar kwam de 21-jarige verdachte in beeld.