Levenseindekliniek willigt iets minder vaak stervensverzoeken in

De Levenseindekliniek heeft in 2018 twintig euthanasieverzoeken minder ingewilligd dan in 2017: 727 in plaats van 747. Volgens de instelling is deze lichte daling opvallend, aangezien het aantal verzoeken juist licht, met 3 procent, groeide naar 2564.

Artsen zijn behoedzamer geworden en spreken intensiever met patiënten over hun doodswens, zegt de kliniek. Soms volgt nog een extra beoordeling. De toegenomen zorgvuldigheid komt volgens de instelling mogelijk mede door de actievere houding van het openbaar ministerie.