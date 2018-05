Levenseindekliniek: Vaker euthanasie bij 30-minners

Artsen van de Levenseindekliniek hebben vorig jaar zeven keer euthanasie toegepast bij patiënten onder de 30 jaar. Dat is vaker dan in 2016, toen twee 30-minners euthanasie kregen. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de instelling woensdag naar buiten bracht.

Het overzicht laat verder zien dat in totaal 156 patiënten uit deze leeftijdscategorie aan artsen van de kliniek om euthanasie hebben gevraagd. Het aantal verzoeken van 30-minners nam daarmee toe met 63 procent. Vorig jaar ontving de Levenseindekliniek in totaal 2487 euthanasieverzoeken, waarvan er 747 werden ingewilligd.

Een verklaring voor de stijgende euthanasievraag bij 30-minners geeft het jaarverslag niet. Een woordvoerder van de kliniek zei woensdag dat het merendeel van de verzoekers te kampen had met psychiatrische problemen. Volgens de instelling is dat ook de reden dat het overgrote deel van de verzoeken is afgewezen. Wettelijk gezien is euthanasie alleen toegestaan als artsen het lijden van een patiënt beoordelen als uitzichtloos en ondraaglijk. Daarvoor moeten zij onder meer tot de slotsom komen dat er geen behandelalternatieven meer zijn.

Patiënten van 12 tot 16 jaar kunnen in Nederland alleen vragen om euthanasie als ook hun ouders daarmee instemmen. Jongeren van 16 tot 18 jaar kunnen er zelf om verzoeken, maar de arts moet de ouders betrekken bij de besluitvorming. Deze vereiste geldt niet meer voor jongeren vanaf 18 jaar.