‘Levende’ vaasjes op expo in Parijs

Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven, Patricia Dankers en Dan Jing Wu, hebben samen met kunstenaar Hongjie Yang een plekje veroverd op een tentoonstelling in het fameuze Centre Pompidou in Parijs, die woensdag opent. Ze hebben ‘half levende vaasjes’ ontwikkeld met menselijke cellen. Ze zijn nog ‘Delfts blauw’ ook.

Naar een idee van Hongjie Yang lieten de wetenschappers levende menselijke cellen groeien op 3D-geprinte plastic malletjes in de vorm van een vaasje. De cellen op de drie vaasjes, piepklein en verschillend van vorm, geven de blauwe kleur.

Er zijn replica’s van te zien in het Pompidou, dat plaatsing van het echte materiaal volgens een woordvoerder van de universiteit vanwege allerlei regels niet aandurfde. Toch wilde het museum de ontwikkeling graag laten zien op de expositie La fabrique du vivant over de nieuwe vormen van kunstmatig leven.

Kunstenaar Hongjie Yang is erg bezig met menselijke cellen in een nieuwe hoedanigheid: „Met het maken van nieuwe objecten uit eigen menselijk materiaal bereiken we een nieuwe, ongemakkelijke grens. Is zo’n object dan levend of niet-levend?”, vraagt hij zich af.