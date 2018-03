Leven in de brouwerij op en achter de Brouwerdam

Leven in de brouwerij. Daar moet een 140 meter breed gat in de Brouwersdam voor gaan zorgen. Want in het Grevelingen- meer achter de dam is op steeds meer plekken geen onder- waterleven meer te bekennen. Het is net een aquarium zonder zuurstofpomp waarvan het water nooit ververst wordt. In zo’n aquarium gaan vissen, schelpdieren en planten dood. En dat gebeurt op grote schaal op de bodem van het Grevelingenmeer. Er zit nu wel een sluis in de Brouwersdam, de Brouwerssluis, maar die zorgt alleen voor vers water vlak achter de dam. Hoe verder je het Grevelingenmeer in komt, hoe doodser het wordt.

De nieuwe opening in de dam komt aan de Zuid-Hollandse kant en is bijna vijf keer zo breed. Het verse water dat zo het meer binnenstroomt, bereikt ook de achterste gedeeltes van het meer. Er komt zelfs weer eb en vloed, ook al is er slechts sprake van 50 centimeter verschil.

Waar getij is, kan er ook een getijdencentrale komen, zo is de gedachte. In de nieuwe opening kunnen turbines worden geplaatst, die door het stromende water gaan draaien en zo energie opwekken. De vraag is nog wel of de stroming daar sterk genoeg voor is, maar dat lijkt vooralsnog wel het geval.

Een proces dat jarenlang nagenoeg stil heeft gelegen vanwege geldgebrek, is deze week weer op gang gekomen omdat het kabinet er in wil investeren. Leven in de brouwerij dus.