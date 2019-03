Letterzetter velt fijnsparren

De letterzetter, een kleine kever, heeft grote percelen fijnsparren op de zandgronden aangetast. Staatsbosbeheer moet tot begin mei flink kappen in bospercelen op de Sallandse Heuvelrug en langs de provinciale N35 in Overijssel. Apeldoorn meldde woensdag de kap van ongeveer vierhonderd sparren in het Orderbos en op enkele begraafplaatsen en verwacht dat er nog meer bomen ziek zijn.

De letterzetter is een kevertje dat altijd in sparrenbossen voorkomt. Het beestje heeft nu zo kunnen toeslaan door de zeer droge zomer en de zachte winter. De bomen zijn in minder goede conditie en de kever heeft zich ongehinderd kunnen voortplanten, aldus natuurbeheerders.

Bomen die zijn aangevreten door de schorskever gaan dood. Kappen is noodzakelijk voor de veiligheid en om verdere aantasting van de bossen te voorkomen. Ook in Drenthe, Brabant en de Gelderse Achterhoek zijn al sparrenbossen aangetast.

Bosbeheerders zijn verplicht om nieuwe bomen aan te planten. Dat worden minder klimaatgevoelige soorten als eiken en lindebomen. „De bossen gaan er anders uitzien”, aldus Staatsbosbeheer.