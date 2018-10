Letters ‘I amsterdam’ moeten weg

De kans bestaat dat de iconische letters ‘I amsterdam’, die onder meer op het Museumplein en Schiphol staan, gaan verdwijnen. Coalitiepartij GroenLinks heeft een motie van die strekking ingediend tijdens de raadsbespreking van de begroting 2019. Ook wil de partij dat er geen citymarketing meer wordt bedreven met de letterbeelden.

De slogan in rood en wit, ruim 2 meter hoog en 23 meter breed, is bij toeristen populair als foto-object. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma staan de letters voor individualisme „terwijl wij in deze stad solidair en divers willen zijn”, zegt ze in Het Parool. „Bovendien reduceert deze slogan de stad tot een achtergrondje bij een marketingverhaal.”

Het opdoeken van de letterbeelden is geen maatregel die de groei van het toerisme zal indammen, erkent Roosma. „Daarvoor nemen we andere maatregelen, zoals de Wallen-aanpak die burgemeester Halsema heeft aangekondigd. Dit voorstel gaat om de ziel van Amsterdam.”

Pas in november wordt over het voorstel gestemd, maar het lijkt erop dat een meerderheid van de raad het steunt.