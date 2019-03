Let op: ‘Water’ is groen, PS is blauw

De stempas en de stembiljetten voor de verkiezingen van de waterschappen zijn dit jaar weer groen. De stempapieren voor Provinciale Staten zijn blauw. Dat zegt Procura, het bureau uit Heerhugowaard dat voor het merendeel van de Nederlandse gemeenten de verkiezingen praktisch verzorgt. Procura zorgt al meer dan veertig jaar voor het drukwerk, de stemhokjes, de stembussen en tegenwoordig ook voor de benodigde software.

Gemeenten zijn verplicht om elke soort verkiezing een andere kleur te geven. Ze mogen zelf kiezen welke kleur dat is, maar blauw is al heel lang in gebruik. Toen er in 2015 voor het eerst gecombineerde verkiezingen voor zowel Provinciale Staten als de waterschappen waren, kreeg de provincie het gebruikelijke blauw en werden de waterschapspapieren groen.

Dat leidde hier en daar tot verwarring, bleek uit de evaluatie die TNS-NIPO in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte. „De kleur blauw past gevoelsmatig beter bij water”, meldde een aantal gemeenten.

Het is voor het ministerie geen aanleiding geweest om daarover iets op te nemen in de instructie die elke gemeente toegezonden krijgt voor de organisatie van verkiezingen. „Blauwe papieren die per ongeluk in de groene stembus terechtkomen, worden bij het tellen van de stemmen alsnog op de goede stapel gelegd”, aldus de Kiesraad.