„Let op leverschade door antivleesboommiddel”

Vrouwen die het medicijn Esmya (ulipristalacetaat) gebruiken tegen vleesbomen moeten alert zijn op symptomen van leverschade, adviseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Eerder dit jaar bleek uit een Europees onderzoek dat patiënten die het middel gebruiken tegen zo’n verdikking in de wand van de baarmoeder, risico lopen op ‘ernstige’ leverschade. Uit voorzorg raadde het CBG het gebruik van Esmya toen tijdelijk af voor nieuwe patiënten.

Dat advies is nu afgezwakt. Zorgverleners krijgen wel het advies om de leverfunctie bij gebruikers van dit medicijn regelmatig te controleren. In bepaalde gevallen, zoals bij leverkwalen, is gebruik van Esmya niet langer toegestaan.

Esmya wordt in Nederland heel weinig voorgeschreven en alleen als laatste middel bij goedaardige gezwellen in de baarmoeder. Bijna de helft van alle vrouwen onder de vijftig heeft een of meerdere vleesbomen, maar meestal hebben ze hier geen last van. Bij slechts één op de 10.000 bestaat de kans dat het kwaadaardig is.