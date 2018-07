Let op dierenleed tijdens vakantiepret

Tijdens vakanties in exotische oorden worden toeristen vaak verleid tot een ritje op een olifant, een selfie te maken met een aapje of een leeuwenwelpje te knuffelen. Doe het niet, zeggen drie dierenbeschermingsorganisaties. Ze zijn een voorlichtingsactie begonnen op Schiphol waar ze de toerist wijzen op „het leed dat schuilgaat achter dit vermaak met wilde dieren”.

World Animal Protection, Stichting SPOTS en Stichting AAP laten op het grote scherm in de vertrekhal van Schiphol elke minuut een afbeelding te zien van wilde dieren die gebruikt worden tijdens ‘omstreden toeristische tripjes’ in landen als Thailand, Marokko en Zuid-Afrika.

Over de hele wereld worden dieren uitgebuit voor dit soort praktijken, zeggen de organisaties. „Drie op de vier olifanten in parken in Azië leven onder vreselijke omstandigheden. Berberapen worden met uitsterven bedreigd doordat grote aantallen uit het wild worden geroofd voor toerisme en illegale handel. Ook leven er in Zuid-Afrika op dit moment maar liefst 8000 gefokte leeuwen die voor het knuffelen en wandelen zijn gefokt.”