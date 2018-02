Lesbienne op verkiesbare plaats ChristenUnie Wageningen

Monique Heger uit Wageningen, die zich in 2007 terugtrok als raadslid voor de ChristenUnie in de studentenstad omdat ze een relatie met een vrouw bleek te hebben, staat bij de komende verkiezingen op een mogelijk verkiesbare plaats op de CU-lijst.

Heger werd in 2007 landelijk nieuws toen ze zich genoodzaakt zag op te stappen. Daarna deed ze tevergeefse pogingen om op de kandidatenlijst te komen voor de raad en Provinciale Staten.

Dat eerste lukte in 2014: toen kwam ze op nummer 8 op de Wageningse ChristenUnielijst. Met de huidige verkiezingen is ze gestegen naar de tweede plek.

Vier jaar geleden verdedigde voorzitter Berenschot van de Wageningse ChristenUnie in het Reformatorisch Dagblad als een weloverwogen besluit „waarbij goed naar de lokale situatie is gekeken. Wageningen is een progressieve plaats. Monique Heger ligt hier goed. Op basis daarvan dachten we dat we haar konden voordragen. De leden hebben daarmee ingestemd.”

Heger bevestigde toen deze opstelling. „We hebben het erover gehad of ik de principes van de CU kan uitdragen. We vinden van wel.” Ze erkent dat het landelijk partijcongres in juni 2008 een motie aannam waarin staat dat een seksuele relatie is voorbehouden aan man en vrouw binnen een huwelijk, „maar daarover zal geen debat gevoerd worden in de raad. Sowieso vind ik dat geen politiek onderwerp.”

Volgens de site van de ChristenUnie Wageningen is het niet ondenkbaar dat de partij twee zetels gaat halen. „We gunnen jullie die tweede zetel”, hoort CU-raadslid Peter den Haan van grotere fracties. „Vaak wel gevolgd door: „Zolang die niet van ons af gaat.””