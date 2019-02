Lerares Daisy bij beste tien van de wereld

Daisy Mertens, leerkracht op basisschool De Vuurvogel in Helmond, is met negen anderen doorgedrongen tot de finale van de verkiezing van de beste onderwijzer ter wereld. Dat heeft de Varkey Foundation, de organisator van de Global Teacher Prize 2019, bekendgemaakt.

Mertens en de andere finalisten werden uit meer dan 10.000 nominaties en inzendingen uit 179 landen van over de hele wereld gekozen.

De winnaar krijgt een bedrag van 1 miljoen dollar (880.000 euro) en wordt 24 maart bekendgemaakt in Dubai. Het is de vijfde keer dat de prijs uitgereikt zal worden. In 2016 was Mertens al eens de beste onderwijzer van Nederland in de categorie primair onderwijs.

De Global Teacher Prize werd opgezet om erkenning te geven aan één uitzonderlijk goede docent die een bijzondere bijdrage aan het beroep levert, maar ook om de belangrijke rol die leraren in de samenleving spelen te benadrukken.