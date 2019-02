Lerarentekorten lopen op

Het aantal vacatures in het onderwijs groeit sterk. In het basisonderwijs zijn de problemen het grootst in de Randstad, maar deze breiden zich de komende jaren uit over de rest van Nederland, maakte uitkeringsinstantie UWV bekend.

In de eerste drie kwartalen van afgelopen jaar stonden er 35.000 vacatures open, evenveel als in heel 2017. Op middelbare scholen is het volgens de UWV vooral moeilijk om docenten talen en exacte vakken, zoals wiskunde en scheikunde, voor de klas te krijgen.

Het aantal vacatures in het onderwijs groeit al jaren. Dat komt doordat er relatief veel 55-plussers werken, die met pensioen gaan.