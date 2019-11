„Lerarentekort loopt verder op”

De Algemene Onderwijsbond (Aob) slaat alarm nu de gevolgen van het lerarentekort zich schrikbarend snel laten voelen. Normaal gesproken moeten scholen pas in januari flink improviseren omdat de griepgolf zich aandient, nu dienen ze maanden eerder al alles uit de kast trekken om overal mensen voor de klas te hebben. Dat schrijft De Telegraaf.

„Het water staat veel scholen tot aan de lippen", zegt voorzitter Liesbeth Verheggen van de Aob. Ze is geschokt door de resultaten van het onderzoek dat ze onder 6200 vakbondsleden liet uitvoeren. Het is voor het eerst dat de vakbond het lerarentekort op deze schaal heeft onderzocht. „Er wordt vaak gesproken over de tekorten maar niemand wist precies om hoeveel leraren het werkelijk ging. Dat de resultaten zo ernstig waren, had ik niet verwacht", aldus Verheggen.

De cijfers liegen er niet om: vier op de tien scholen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben een chronisch tekort aan leraren. In het speciaal onderwijs heeft zelfs twee derde een gebrek aan onderwijspersoneel. „Voorheen kwamen scholen pas tijdens de griepgolf in de problemen. Nu kampen ze met grote tekorten terwijl de griepgolf nog moet komen. Dat gaat voor heel veel problemen zorgen", aldus Verheggen.