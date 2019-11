‘Lerarentekort bij vier op tien scholen’

Bij de start van het schooljaar kampten vier op de tien scholen voor basis- en voortgezet onderwijs met personeelstekorten. In het speciaal onderwijs hadden zelfs twee op de drie scholen gebrek aan vast personeel of vervangers, meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) na een eind september gehouden peiling onder 6200 leden. „En dan moet de eerste griepgolf nog komen”, zeggen veel deelnemers aan de peiling.

In de eerste weken van het nieuwe schooljaar heeft 17 procent van de basisscholen leerlingen naar huis gestuurd, in het speciaal onderwijs was dat 30 procent. Veel scholen zouden ook assistenten of stagiairs noodgedwongen en zonder verdere ondersteuning voor de klas zetten. Ook rapporteren de geënquêteerden vollere klassen, het samenvoegen van groepen, uitval van lessen en het schrappen van vakken.