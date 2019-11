Lerarenactie van start met mars en tractortjes

Leraren zijn woensdagochtend begonnen met actievoeren. Bij het ministerie van Onderwijs in Den Haag blokkeren leraren de ingang met speelgoedtractortjes, een knipoog naar de boerenprotesten in de stad. Op het Plein, naast de Tweede Kamer, kunnen leraren het debat over de onderwijsbegroting volgen op schermen.

In heel het land voeren medewerkers van basisscholen, middelbare scholen en het speciaal onderwijs actie voor meer salaris, minder werkdruk en een betere aanpak van het lerarentekort. Ze vinden de 460 miljoen euro die het kabinet extra wil investeren onvoldoende.

In Rotterdam houden onderwijzers, schoolleiders en ouders een protestmars van het Wilhelminaplein naar het stadion van Excelsior. In Amsterdam is een grote manifestatie op de Dam. Verder voeren leraren onder meer actie in Leeuwarden en Eindhoven, Arnhem en Zwolle.

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) blijven 4200 scholen gesloten, 1600 meer dan bij de vorige onderwijsstaking.