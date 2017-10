Leraren willen doorgaan met acties

De miljoenen die het nieuwe kabinet gaat uitgeven aan leraren hebben de brand in het basisonderwijs niet geblust. Leerkrachten willen massaal opnieuw in actie komen. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb), de grootste vakbond in het basisonderwijs.

Iets meer dan 10.000 leraren en ander onderwijspersoneel vulden de enquête in. Van hen heeft 95 procent op 5 oktober gestaakt. Volgens de AOb is de boodschap duidelijk. Bijna de helft van de ondervraagden, 47 procent, vindt de plannen in het regeerakkoord voor het basisonderwijs volstrekt onvoldoende.

Bijna alle ondervraagden, 96 procent, vinden dat de AOb moet doorgaan met actievoeren. Van de AOb-leden laat 94 procent weten dat ze willen meedoen aan een actie.

De AOb heeft ook gevraagd welke actievorm de leraren het meest zien zitten. De ondervraagden konden meerdere opties aanvinken. Met 63 procent wordt een landelijke staking het meest genoemd. Iets meer dan 30 procent pleit voor een nieuwe demonstratie in Den Haag.

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen laat weten dat nog niet vaststaat dat er nieuwe acties komen. Andere onderwijsorganisaties, zoals CNV Onderwijs en de werkgeversorganisatie PO-raad, hebben nog peilingen uitstaan. Op basis van de resultaten van die enquêtes wordt besloten of er nieuwe acties komen.