Leraren Strabrecht College vrijdag weer thuis

Drie leraren van het Strabrecht College in Geldrop, die donderdag gewond raakten door een busongeluk tijdens een schoolreis naar Londen, mogen waarschijnlijk vrijdag weer naar huis. Een vierde gewonde docent is donderdagavond op eigen gelegenheid teruggereisd naar Nederland. Dat zei Thomas Creten van het medische team dat de groep donderdag na een ongeluk in Frankrijkm begeleidde in Geldrop, na terugkomst van de leerlingen en een docent die ongedeerd bleef.

„We zijn heel blij dat de kinderen er weer zijn. Het had ook heel anders kunnen aflopen”, aldus afdelingsdirecteur Hans Abels. De leerlingen, van wie een aantal botbreuken, wonden, kneuzingen of blauwe plekken heeft opgelopen, werden donderdagavond opgevangen in de aula, waar hun familie ze opwachtte. Zestien leerlingen durfden niet opnieuw in een bus te stappen en zijn door ouders met de auto uit Frankrijk gehaald.

„De aankomst was heel emotioneel. Er vloeiden veel tranen. Logisch na een dag die om 01.00 uur ’s nachts is begonnen en een zware aanrijding”, zei Abels. „Maar we zijn heel trots op de kinderen, want ze hebben zich geweldig gedragen. Ze hebben elkaar en de gewonde docenten geholpen en zijn rustig gebleven na de eerste schrik.”

Op de school staat de komende tijd hulp klaar voor de betrokken leerlingen. Over de toestand van de ernstig gewonde chauffeur van de bus was donderdagavond niks bekend. Hij is volgens Creten niet in levensgevaar.

Verschillende kinderen zeiden donderdag dat ze vooral moe waren van de onrust de hele dag. „Er is voortdurend ge-appt en gebeld. Iedereen was rusteloos, zowel daar als in Nederland”, volgens de moeder van de vijftienjarige Vycho. Jairo (16), die een fikse bult op zijn hoofd heeft, was blij dat er mensen van school en ouders naar Frankrijk kwamen. „De school heeft het precies goed gedaan”, vindt zijn vader.