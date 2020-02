Leraren ’s nachts vast in de Euromast, lessen geschrapt

Vijftien leerkrachten en ondersteunend personeel van de basisschool Het Spectrum in Rotterdam hebben in de nacht van donderdag op vrijdag vastgezeten in de lift van de Euromast in Rotterdam. De school heeft een deel van de lessen voor vrijdag geschrapt, omdat de meeste leerkrachten pas rond 05.30 uur thuis waren.

De school vierde met een etentje in de Euromast met zo’n zestig man het krijgen van het predicaat ‘excellente school’. „We zijn met school naar grotere hoogte gestegen en het leek de school leuk om dat op grote hoogte te vieren”, aldus een medewerker van de school. „Een deel van het personeel was al in de lift geweest, een deel zat erin en een deel moest nog. Helaas liep het allemaal anders.”

De leerkrachten zaten vast in de Euroscoop, de glazen lift waarin mensen van 160 meter hoogte over de stad kunnen kijken. Door een storing ging de lift niet meer naar beneden. Het personeel schakelde de brandweer en lifttechnici in. De mensen zaten toen al zo’n twee uur vast. Pas rond 4.30 uur konden monteurs de lift handmatig naar beneden krijgen.

Volgens de medewerker van de school hadden de mensen in de lift vooral last van de kou en konden ze niet naar de wc. „Er was geen sprake van grote paniek, maar fijn was het niet. We zijn nu aan het kijken of we de kinderen zonder leerkracht vandaag kunnen verdelen en we hopen vooral dat ouders hun kinderen thuis kunnen laten, want dit is wel een uitzonderlijke situatie.”