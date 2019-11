Leraren lopen protestmars in Rotterdam voor structureel extra geld

„Het kabinet is aan het pappen en nathouden. Dat kan niet langer”, vindt meester Bas. Woensdag ging hij in Rotterdam de straat op.

Het Haagse Malieveld werd woensdag keer ongemoeid gelaten. In plaats daarvan belegden vakbonden, actiegroepen en scholen regionale manifestaties.

Lerarenactie van start met mars en tractortjes

„De laatste jaren is het onderwijs stelselmatig afgebroken. We hebben een mooi beroep, maar het wordt wel steeds zwaarder. We moeten Rotterdam en de overheid laten zien dat we staan voor goed onderwijs”, vindt basisschooldirecteur Wilke Vos. Hij organiseerde samen met collega’s een protestmars in Rotterdam.

Bij het startpunt op het Wilhelminaplein zijn de 2000 gele hesjes met de tekst ”Ik ben een topPrioriteit” binnen een goed halfuur op.

De sfeer is gemoedelijk. Demonstranten warmen hun verkleumde handen aan een bakje koffie, collega’s praten bij en schoolteams maken selfies met de Erasmusbrug op de achtergrond.

Lisa, juf van groep 8 op een Rotterdamse school, is als een van de eersten present. „Ik heb 34 kinderen in mijn klas. Dat zijn er veel te veel. Ze snappen in Den Haag niet helemaal waar het over gaat, tijdelijk geld is niet de oplossing.”

Afgescheept

Dat vindt ook leerkracht Patricia van Soest uit Krimpen aan den IJssel. „Ik was woest toen ik vorige week hoorde dat het onderwijs afgescheept zou worden met een tijdelijke zak met geld. Tijdens de 29 jaar die ik in het onderwijs werk, heb ik zo’n 417.000 euro minder verdiend dan mijn collega’s in het voortgezet onderwijs, terwijl ik wel even hard werk. Oneerlijk.”

Juf Wieteke Iezelaar heeft haar kinderen meegenomen: „Ze moeten in Den Haag zien om wie het gaat. Deze kinderen zijn de toekomst en moeten de aandacht van leerkrachten krijgen die ze verdienen.”

Ook conciërge Ferry van Gelder uit Rotterdam loopt woensdag over de rijbaan van de Erasmusbrug. „Niet alleen de leerkrachten, maar ook het onderwijsondersteunend personeel heeft meer geld nodig. Wij verdienen minder dan docenten, maar moeten wel steeds harder werken. Een paar jaar geleden waren we op sommige dagen met zeven onderwijsondersteuners aanwezig; nu ben ik vaak de enige.”

Spandoeken met teksten ”Wie focust op de korte termijn, zal snel vergeten zijn” en ”Gelukkig is onze collega vandaag ziek, hoeven we de klas niet te verdelen” laten zien waar de pijnpunten zitten. Wanneer de demonstranten tevreden zijn? Vos: „Als er een regeling komt die niet afhankelijk is van het kabinet dat op dat moment regeert, ben ik tevreden.”