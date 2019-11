‘Leraren, laat je niet afschepen’

Er is geld zat om structurele investeringen te doen in het onderwijs. Met die boodschap is de linkse oppositie naar het podium van het onderwijsprotest in Den Haag gekomen. „Onbegrijpelijk dat het kabinet nog steeds niet inziet hoe groot het probleem is”, zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher. Hij roept leraren op zich „niet te laten afschepen”, aangezien het begrotingsoverschot in de miljarden loopt.

„De werkdruk grijpt jullie naar de keel. Dat los je niet op met een eenmalig bedrag”, aldus Asscher.

Ook SP-leider Lilian Marijnissen vindt dat er „geld genoeg is”. Leraren moeten zich volgens haar niets anders laten wijsmaken, zegt ze tijdens de demonstratie op het Lange Voorhout. „We stoppen niet met acties voordat er structurele oplossingen zijn.”

Jesse Klaver belooft met de docenten „mee te strijden”. „Jullie willen niet hier staan, maar voor de klas”, aldus de fractievoorzitter van GroenLinks. „Ik geef niet op tot we het geregeld hebben.” Veel vertrouwen heeft hij er echter niet in dat het kabinet met structurele oplossingen zal komen. „Ik vrees tot ziens”, aldus Klaver, die verder de stakende leraren prees omdat ze protesteren „voor de toekomst van kinderen”.