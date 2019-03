Leraren in actie voor meer geld

Leraren, schoolleiders en ander onderwijzend personeel beginnen maandag aan een actieweek die vrijdag eindigt met een landelijke staking. Zij voeren actie voor meer investeringen in het onderwijs, onder meer om lerarentekorten tegen te gaan.

Onderwijsbonden willen dat alle scholen, roc’s, hogescholen en universiteiten de actieweek aftrappen met een lawaaiprotest op schoolpleinen om 12.00 uur. Leerlingen, studenten en ouders zijn opgeroepen om een applausmoment te houden voor het onderwijspersoneel.

Vrijdag voeren de stakende leraren actie op het Malieveld in Den Haag. De Algemene Onderwijsbond (AOb) voorziet dat er zeker 10.000 actievoerders komen opdagen.

Volgens de AOb is er 4 miljard euro nodig voor het hele onderwijs. Dat basisscholen eerder extra geld krijgen van onderwijsminister Arie Slob om de werkdruk te verlichten is voor de bond geen reden om de acties af te blazen. Volgens de onderwijsbond is van extra geld geen sprake maar is het boekhoudkundige truc.

Slob maakte vorige week bekend dat een gemiddelde school, die nu al 35.000 euro extra krijgt om de werkdruk te verminderen, na de zomer jaarlijks een halve ton ontvangt. CNV Onderwijs is wel „erg blij” met de maatregel. „Hiermee kan de werkdruk op korte termijn verminderd worden. Met deze kasschuif snapt Den Haag dat er nu iets moet gebeuren”, aldus de bond.